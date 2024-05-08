Özel Eğitim Kurumları Öğrencileri Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri\'nde Eğlenceli Bir Gün Geçirdi

Spor

Heyecanlı müsabakaların yapıldığı 22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde bu defa Özel Eğitim Kurumları öğrencileri, sportif etkinliklerin olduğu eğlenceli bir gün yaşadı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, farklı kategorilerdeki müsabakalarla farklı branşlarda devam ediyor.

Üçevler Spor Tesisi'nde bu defa Özel Eğitim Kurumları öğrencileri için şenlik düzenlendi. Programa İpek Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kayapa Özel Eğitim Uygulama Okulu, Alaattinbey Özel Eğitim Meslek Okulu, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu, Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu ve Özlüce Aziz Sancar Ortaokulu'ndan yaklaşık 250 öğrenci katıldı.

Bireysel ve takım oyunlarında performanslarını sergileyen öğrenciler, hem eğlenceli zaman geçirdi, hem de sportif faaliyette bulundu. Öğrencilerin heyecanlarına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da ortak oldu. Öğrencilerin mücadelelerini izleyen Şahin ve Or, ayrı takımlarda onlarla halat çekme yarışına da katıldı.

Eğlenceli saatler yaşayan öğrencilere günün sonunda katılım madalyası verildi. - BURSA