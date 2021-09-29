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(Özel haber) Menajer Joe Kamga: "Engin Fırat, Kenya'da başarılı olur" - Son Dakika

(Özel haber) Menajer Joe Kamga: "Engin Fırat, Kenya'da başarılı olur"

29.09.2021 12:27

- (Özel haber) Menajer Joe Kamga: "Engin Fırat, Kenya'da başarılı olur" Afrika'nın önde gelen menajerlerinden olan Joe Kamga, Kenya Milli Takımı'nın başına geçen Engin Fırat'ın çok kaliteli bir teknik adam olduğunu ifade ederek, "Engin Fırat, Kenya Milli Takımı'nda başarılı olacaktır"...

- (Özel haber) Menajer Joe Kamga: "Engin Fırat, Kenya'da başarılı olur"

İSTANBUL - Afrika'nın önde gelen menajerlerinden olan Joe Kamga, Kenya Milli Takımı'nın başına geçen Engin Fırat'ın çok kaliteli bir teknik adam olduğunu ifade ederek, "Engin Fırat, Kenya Milli Takımı'nda başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Afrika'nın en önemli menajerlerinden olan ve Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesinde de önemli bir pay sahibi olan Joe Kamga, tecrübeli teknik adam hakkında İHA'ya açıklamalarda bulundu. Kenya'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde zor bir grupta yer aldığını ifade ederek sözlerine başlayan Kamga, "Grupta Mali, Uganda ve Rwanda var. Çoğu takımın güçleri birbirine eş durumda. Ama özellikle Mali ve ardından Kenya, bu grupta öne çıkıyor. Önümüzdeki hafta Kenya'nın Mali ile arka arkaya 2 maçı olacak. Bu maçlardan yüksek puan alan tarafın, grup lideri olarak çıkma ihtimali yüksek olacaktır. Bundan 15-20 yıl önce olsaydı, Kenya'nın çok güçlü bir takım olmadığını söyleyebilirdik ama Afrika'da artık küçük takım kalmadı. Aradaki farklar ciddi şekilde kapandı. Hem altyapı anlamında hem de futbola yapılan organizasyon yatırımı anlamında Afrika ve Kenya oldukça gelişmiş durumda" diye konuştu.

"Engin Fırat her seviyede çalışabilecek bir teknik adam"

Engin Fırat'ın çok tecrübeli ve her seviyede çalışabilecek bir teknik adam olduğunun altını çizen Joe Kamga, "Kenya'ya geldikten sonra kısa süre içinde birçok konuyu organize etti. Bu kadar hakim olmasına şaşırdık. Onun iyi bir taktisyen olduğunu herkes biliyor. Uluslararası anlamda tanınan ve istenen bir teknik adam. Taktiksel yönünü biliyorduk ama bu oyuna duyduğu tutkuyla birlikte bu kadar çalışkan olduğunu da gördük" açıklamasını yaptı.

(Özel haber) Menajer Joe Kamga: Engin Fırat, Kenya'da başarılı olur
(Özel haber) Menajer Joe Kamga: Engin Fırat, Kenya'da başarılı olur
(Özel haber) Menajer Joe Kamga: Engin Fırat, Kenya'da başarılı olur
(Özel haber) Menajer Joe Kamga: Engin Fırat, Kenya'da başarılı olur
(Özel haber) Menajer Joe Kamga: Engin Fırat, Kenya'da başarılı olur

Afrika, Milli, Kenya, Fırat, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Menajer Joe Kamga: 'Engin Fırat, Kenya'da başarılı olur' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: (Özel haber) Menajer Joe Kamga: "Engin Fırat, Kenya'da başarılı olur" - Son Dakika
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