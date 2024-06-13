Özel Sporcular Avrupa Atletizm Şampiyonası İsveç'te Başladı

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Özel Sporcular (VIRTUS) Avrupa Atletizm Şampiyonası, İsveç'te başladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uppsala kentinde bugün başlayan şampiyonada milli özel atletler Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen, Aysel Önder, Ebrar Keskin, Edanur Akın, Eda Yıldırım, Muhammed Atıcı, Doğukan Bostancı ve Mustafa Yıldırım madalya mücadelesi verecek.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesindeki son şampiyonada 16 ülkeden 250 sporcu yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Avrupa şampiyonasına hazırız, hedefimiz Avrupa şampiyonlukları kazanmak, ay-yıldızlı bayrağımızı en üstte göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı İsveç'te okutmaktır. Ayrıca Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na daha çok özel sporcuyla katılmak ve oyunlarda madalyalar kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

VIRTUS Avrupa Atletizm Şampiyonası, 15 Haziran Cumartesi günü sona erecek.