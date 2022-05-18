Özel sporcular Malta'da fırtına gibi esti - Son Dakika
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Özel sporcular Malta'da fırtına gibi esti

18.05.2022 10:09
Özel sporcular Malta'da fırtına gibi esti

Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Oyunları'nda ilk gün bowling dalında 1 altın 2 gümüş madalya kazanan Türk sporcular, ikinci gün atletizmde 2 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Oyunları'nda ilk gün bowling dalında 1 altın 2 gümüş madalya kazanan Türk sporcular, ikinci gün atletizmde 2 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Malta'da 28 ülkeden 450'yi aşkın sporcunun, "Bana kazanma şansı ver. Kazanamasam bile çabamda cesur olmama yardım et" sloganı ile katıldığı Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Oyunları'nda 14 Türk sporcu mücadele etti.

100 metrenin çeşitli kategorilerinde rakipleri ile yarışan atletlerden Merve Özlü ve Ayşe Başaran gümüş, Mehtap Balcı, Kuzey Nam ve Emre Cimrin ise bronz madalyanın sahibi oldu. Durarak Uzun Atlamanın çeşitli kategorilerinde ise Ayşe Başaran ve Emre Cimrin altın, Merve Özlü, Kuzey Nam ve M.Veysel Selçuk da gümüş madalya sevinci yaşadı.

Başkanlığını Dilek Sabancı'nın yürüttüğü Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) sporcuları, bu akşam kapanış töreni ile sona erecek olan oyunlarda müsabakalarını masa tenisi ile tamamlayacak.


- İstanbul
Özel sporcular Malta'da fırtına gibi esti
Özel sporcular Malta'da fırtına gibi esti
Özel sporcular Malta'da fırtına gibi esti
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Kaynak: DHA

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