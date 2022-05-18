Özel sporcular Malta'yı salladı - Son Dakika
Üye Girişi

Özel sporcular Malta'yı salladı

18.05.2022 13:29
Özel sporcular Malta'yı salladı

5 gün süren Özel Olimpiyatlar'ın son gününde 5 madalya birden kazanan Türk sporcular, bowling, atletizm ve masa tenisinde toplamda 17 kez kürsüye çıkmanın sevincini yaşadı.

5 gün süren Özel Olimpiyatlar'ın son gününde 5 madalya birden kazanan Türk sporcular, bowling, atletizm ve masa tenisinde toplamda 17 kez kürsüye çıkmanın sevincini yaşadı.

Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Oyunları'nda, Türk sporcular şampiyonaya damga vurdu. Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) çatısı altında faaliyet gösteren 14 sporcu, Malta'da 5 gün süren oyunlarda bowling, atletizm ve masa tenisi olmak üzere toplamda 17 madalya kazanıp, zirve yaptı.

Şampiyonanın son gününde masa tenisi mücadelesine çıkan zihinsel engelli sporculardan tek kadınlarda Emine Cüce, Ümran Akın gümüş, tek erkeklerde Hasan Kaçmaz gümüş, Sami Üçtaş bronz, Emine Cüce ve Ümran Akın'dan oluşan çift kadınlar takımı ise gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada sporculardan moral desteğini esirgemeyen TÖSSED Başkanı Dilek Sabancı yaptığı açıklamada, "Beklediğimizden de büyük başarılara imza attık. Bize güvenen ve çocuklarını spor yolu ile toplumsal hayata kazandırmamıza büyük destek veren ailelerin de bir anlamda yüzünü güldürdük. Biz dernek olarak buradayız. Aldıkları başarılı sonuçlarla umutlarımızı yeşerten sporcularımızı da gönülden kutluyorum" diye konuştu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Özel sporcular Malta'da fırtına gibi esti Özel sporcular Malta'da fırtına gibi esti Özel Olimpiyatlar'da milli sporcular madalya almaya devam ediyor Özel Olimpiyatlar'da milli sporcular madalya almaya devam ediyor
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel sporcular Malta'yı salladı - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:01:09. #1.13#
SON DAKİKA: Özel sporcular Malta'yı salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement