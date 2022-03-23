Özel sporcular, masa tenisi turnuvasına katılmak üzere İspanya'ya gitti - Son Dakika
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Özel sporcular, masa tenisi turnuvasına katılmak üzere İspanya'ya gitti

23.03.2022 16:03
Özel sporcular, masa tenisi turnuvasına katılmak üzere İspanya'ya gitti

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Para Masa Tenisi Milli Takımı, İspanya'da başlayan turnuva için bu ülkeye gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Para Masa Tenisi Milli Takımı, İspanya'da başlayan turnuva için bu ülkeye gitti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı sporcular Ebru Acer, Lara Samsunlu ve Sümeyra Türk, Costa Brava Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Katalonya'nın Costa Brava bölgesinde düzenlenen organizasyon, 27 Mart'ta sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi milli takımımız adına güzel bir başlangıç olacak. Müsabakalarda mücadele edecek olan tüm sporcu kardeşlerime ve teknik heyetimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özel sporcular, masa tenisi turnuvasına katılmak üzere İspanya'ya gitti

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Özel sporcular, masa tenisi turnuvasına katılmak üzere İspanya'ya gitti - Son Dakika


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