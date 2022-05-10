Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Para Masa Tenisi Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen 2022 yılı ITTF- PTT Para Masa Tenisi Turnuvası'na katılmak için bu ülkeye gitti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.
2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyon 15 Mayıs Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Özel sporcular, masa tenisi turnuvasına katılmak üzere Slovenya'ya gitti - Son Dakika