Özel Sporcular Para Masa Tenisi Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da kota puanı veren Çekya Para Açık Masa Tenisi Turnuvası'na gitti - Son Dakika
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Özel Sporcular Para Masa Tenisi Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da kota puanı veren Çekya Para Açık Masa Tenisi Turnuvası'na gitti

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Özel Sporcular Para Masa Tenisi Milli Takımı, Çekya Para Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda yarışmak üzere bu ülkeye gitti. Turnuva, Çekya'nın Ostrava şehrinde 20-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Türkiye adına özel sporculardan Ebru Acer ve Sümeyra Türk, madalya mücadelesi verecek.

18.06.2024 23:05
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Özel Sporcular Para Masa Tenisi Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da kota puanı veren Çekya Para Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda yarışmak üzere bu ülkeye gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre turnuva, Çekya'nın Ostrava şehrinde 20-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Turnuvada, Türkiye adına özel sporculardan Ebru Acer ve Sümeyra Türk, madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Özel Sporcular Para Masa Tenisi Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da kota puanı veren Çekya Para Açık Masa Tenisi Turnuvası'na gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel Sporcular Para Masa Tenisi Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da kota puanı veren Çekya Para Açık Masa Tenisi Turnuvası'na gitti - Son Dakika
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