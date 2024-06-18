Özel Sporcular Para Masa Tenisi Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da kota puanı veren Çekya Para Açık Masa Tenisi Turnuvası'na gitti

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Özel Sporcular Para Masa Tenisi Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da kota puanı veren Çekya Para Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda yarışmak üzere bu ülkeye gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre turnuva, Çekya'nın Ostrava şehrinde 20-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Turnuvada, Türkiye adına özel sporculardan Ebru Acer ve Sümeyra Türk, madalya mücadelesi verecek.