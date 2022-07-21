Özel sporcular VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda biri altın 4 madalya daha kazandı - Son Dakika
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Özel sporcular VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda biri altın 4 madalya daha kazandı

21.07.2022 15:09
Özel sporcular VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda biri altın 4 madalya daha kazandı

Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nın üçüncü gününde özel sporcular yüzmede, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya, masa tenisinde ise 1 gümüş madalya kazandı.

Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nın üçüncü gününde özel sporcular yüzmede, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya, masa tenisinde ise 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow şehrindeki organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Veysi Turan, erkekler 200 metre kurbağalamada 2.51.14'lük derecesi ile altın madalya kazandı.

Milli sporcu Seçil Açıkgöz ise kadınlar 200 metre kurbağalamada 3.22.36'lık derecesi ile gümüş, Deniz Şevin Şentuna ise kadınlar 200 metre kurbağalama stilinde 3.47.34'lük derecesi ile bronz madalya elde etti.

Para masa tenisi branşında ise çift kadınlarda Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan milli takım, finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Bu sonuçlar ile Türkiye oyunların üçüncü gününde 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 15 madalya kazandı.

Türkiye'nin para yüzme ve para masa tenisi branşlarında katıldığı oyunlar 23 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel sporcular VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda biri altın 4 madalya daha kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel sporcular VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda biri altın 4 madalya daha kazandı - Son Dakika
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