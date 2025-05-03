Özel Sporculara Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Özel Sporculara Destek Ziyareti

Özel Sporculara Destek Ziyareti

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Sünnetci, özel sporcuları ziyaret ederek başarılarını kutladı.

03.05.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, özel sporcuların antrenmanlarına katılarak hem destek oldu hem de başarılarını kutladı.

Sünnetci, özel sporcuların antrenmanlarına katılarak onlara moral verdi. Öğrencilerle birlikte kısa bir koşuya da katılan Sünnetci, Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları tebrik etti. 7-9 Nisan 2025 tarihlerinde Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Hüseyin Sümer Ortaokulu öğrencisi Elif Aracı, 100 m ve 200 m yarışlarında Türkiye Şampiyonu olurken, Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencisi Melek Aleyna Çim ise gülle atma branşında Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza atmışlardı.

Sünnetci, "Bu başarıların arkasında büyük bir emek, disiplinli bir çalışma ve fedakarlık var. Öğrencilerimizi, ailelerini, öğretmenlerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Etkinlik, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel Sporculara Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:31:39. #7.12#
SON DAKİKA: Özel Sporculara Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.