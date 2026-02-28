Özel Yüzücülerden Yunanistan'da Başarı! - Son Dakika
28.02.2026 16:20
Türkiye'nin özel milli yüzücüleri, Yunanistan'daki turnuvada 4 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesindeki özel milli yüzücüler, Yunanistan'da 5. Açık Yüzme Turnuvası'nda 4 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Selanik'te düzenlenen organizasyonun sabah seansında milli sporcular 9 madalya elde etti.

Özel milli kadın yüzücülerden SM14 sınıfında 200 metre serbestte Zeynep Duru Çiftçi altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar SM14 sınıfında 200 metre karışık yüzmede Seçil Açıkgöz altın, Zeynep Duru Çiftçi ise gümüş madalya aldı.

Erkekler SM14 sınıfında 200 metre serbestte Eymen Özdemir altın, Ulaş Yılmazoğlu gümüş, Korcan Bulut Özdemir ise bronz madalya kazandı.

Erkekler SM14 sınıfında 200 metre karışık yüzmede Eymen Özdemir altın, Korcan Bulut Özdemir ise gümüş madalyaya ulaştı.

Erkekler SM14 sınıfında 50 metre kelebek yüzmede ise Korcan Bulut Özdemir, gümüş madalya elde etti.

Organizasyonda değişik kategorilerde akşam seansı müsabakaları yapılacak.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.