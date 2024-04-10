Özge Bayrak Bağcı, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Özge Bayrak Bağcı, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Özge Bayrak Bağcı, tek kadınlarda son 16 turuna yükseldi. İlk turda İngiliz Lisa Curtin'i yenen Özge, ikinci turda Litvanyalı Samanta Golubickaite'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 2014 yılında Avrupa üçüncüsü olan milli sporcu, şampiyonada başarılı bir performans sergiliyor.

10.04.2024 12:29  Güncelleme: 12:32
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Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Özge Bayrak Bağcı, tek kadınlarda son 16 turuna yükseldi.

Saarbrücken kentinde düzenlenen organizasyonda ilk turda İngiliz Lisa Curtin'i yenen Özge, ikinci turda Litvanyalı Samanta Golubickaite ile karşılaştı.

Rakibini 21-10 ve 21-14'lük setlerle 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, son 16 turuna kaldı.

Özge, çeyrek finale yükselme mücadelesinde Danimarkalı Line Hojmark Kjaersfeldt ile karşı karşıya gelecek.

Milli sporcu, 2014 yılında tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü olmuştu.

Kaynak: AA

Almanya, Spor, Güncel, Son Dakika

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