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Özkan Sümer, vefatının üçüncü yılında anıldı - Son Dakika
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Özkan Sümer, vefatının üçüncü yılında anıldı

Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer, vefatının üçüncü yılında mezarı başında anıldı. Trabzonspor yöneticileri ve eski futbolcular, Sümer'in mezarını ziyaret ederek taziyede bulundu. Özkan Sümer'in futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı yapmasıyla eşsiz bir isim olduğu belirtildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Sümer'i büyük bir efsane olarak nitelendirdi.

Özkan Sümer, vefatının üçüncü yılında anıldı
22.12.2023 - 16:22,
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Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer, vefatının üçüncü yılında mezarı başında anıldı.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Divan Başkanlık Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ongan, yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz ve Coşkun Öztürk, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ile futbolcular, Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti, yakınlarına taziyede bulundu.

Ertürk, Özkan Sümer gibi aynı takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı yapan kimsenin olamayacağını belirterek, "Bu gurur Özkan hocamızın gururudur. Kendisine hep hocamız diyoruz ama Trabzonspor başkanlığı da yapmıştır. Hep 'hocamız' diye hitap ediyoruz çünkü Özkan hocamız bize hep yol göstermiştir. Ben kendisiyle yöneticilik yapma fırsatı bulamadım ama defalarca bir araya geldim. Her seferinde bir yol gösteren olmuştur." dedi.

Ongan ise Özkan Sümer'in futbol hayatının yanı sıra karakteriyle de ön plana çıktığını dile getirerek, "Trabzonspor'un sadece kulüp olmasında ya da şampiyonluklarında değil, marka olmasında ömrü boyunca mücadele etmiş bir büyüğümüzdü." diye konuştu.

Sümer'in birkaç dakikada anlatılamayacağına işaret eden Ongan, "Birçok dostunun yazdığı kitaplara sığmadı. Kendisiyle aynı yönetimde bulunmanın gururunu yaşıyorum. Özkan hocam zamanı geldiğinde kayalar kadar sert, aslında bastığımız toprak kadar da yumuşak bir insandı." ifadelerini kullandı.

Anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından sona erdi.

Abdullah Avcı'dan Özkan Sümer paylaşımı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da sosyal medya hesabından Özkan Sümer'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Özkan Sümer'in Trabzonspor efsanesini yarattığı dönemlerin, kendisinin gençlik yıllarına denk geldiğini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"O yüzden bende çok büyük izler bıraktı. Sonrasında ne şanslıyım ki onunla konuşma, fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladım. Her insanın tanıması, sohbet etmesi gereken muhteşem bir insandı. Trabzonspor'un tarihinde çok önemli bir yere sahip, bu takımın her noktasına sirayet etmiş büyük bir efsane. Trabzonspor'un ve Türk futbolunun bu büyük efsanesi her zaman, en iyi şekilde anılacak."

Kaynak: AA
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