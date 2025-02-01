Özköylü: Süreç Normal Değil - Son Dakika
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Spor

Özköylü: Süreç Normal Değil

Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası yaşanan süreci eleştirdi.

01.02.2025 19:15
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- Osman Özköylü: "Yaşadığımız süreç hiç normal değil"

ANKARA - Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız süreç hiç normal değil gerçekten normal değil. Bir takımın her maç aynı istatistikleri yapıp böyle bir skorla karşı karşıya kalması çok enteresan bir durum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, açıklamalarda bulundu. Özköylü, "Gerçekten çok üzgünüz. Maçın daha çok başında yediğimiz çok basit bir gol yüzünden bütün planları, bütün hafta boyunca yaptığımız çalışmaların hepsi bir anda boşa düşüyor. Üçüncü dakikadan itibaren rakip istediği şeyi sağladı. Oyun olarak tam olarak istediği oyunu oynadı. Önde hızlı oyuncuları ile Amilton ile Metehan ile hızlı atakları çok daha hızlı yapmaya başladı. Tabii ki üçüncü dakikada geri düşünce bu tür golleri fazlasıyla yiyoruz. Bu kadar tecrübeli oyuncuların olduğu bir takım bu kadar kaliteli oyuncuların olduğu bir takımın sürekli aynı şeyleri yaşamasına ben anlam veremiyorum. Antrenörlük hayatımda hiç böyle bir süreç, böyle bir dönem yaşamadım. Sürekli toparlamaya çalışıyoruz, antrenman kalitemiz çok iyi. Oyuna yansıtmamız istediğimiz gibi tam olmuyor. Çünkü basit goller yiyerek birtakım mecburiyetlere kalıyorsunuz. Siz oyunu riske atıyorsunuz bu da rakiplerin işine geliyor. Baktığınız zaman maçın ikinci yarısı yüzde 78 top bizde, tek kale maç oynuyorsunuz. Bir pozisyon geliyor, şanssız bir pozisyon. Eline çarpıyor penaltı oluyor. Zaten o dakikadan sonra var olan tüm inanç, tüm istek, tüm enerji yok olup gitti. 2-0'dan sonra ne kadar çaba gösterseniz de olmuyor. Çok daha fazlasını yapmak zorundayız. Yaşadığımız süreç hiç normal değil gerçekten normal değil. Bir takımın her maç aynı istatistikleri yapıp böyle bir skorla karşı karşıya kalması çok enteresan bir durum. Toparlamaya çalıştıkça hep aynı şeyler başımıza geliyor sürekli konuşuyoruz, sürekli toplantılar yapıyoruz, oyuncularımızı eksiklerini gösteriyoruz ama aynı şeyleri gösterdiğimiz halde yine tekrarlamak yine aynı şeyleri yaşamak çok acı oluyor, çok üzücü oluyor. Sonuç anlamında da geldiğimiz nokta anlamında da bizim için gerçekten çok olumsuz bunu söylemek lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Osman Özköylü, 3-sayfa, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özköylü: Süreç Normal Değil - Son Dakika

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