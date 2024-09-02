Öznur Cüre Girdi: Okçular Vakfı hayatımın dönüm noktası

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alarak tarihi bir başarı elde eden milli okçu Öznur Cüre Girdi, başarısının en büyük mimarının kulübü Okçular Vakfı olduğunu söyledi.

Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının ardından Paris 2024'te paralimpik oyunları zaferi yaşayan, Türkiye'ye bu branşta ikinci altın madalyayı getiren Öznur Cüre Girdi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çocukluğunda tekvando yapan ancak 2014 yılında trafik kazası sonucu omurilik felci olan Öznur Cüre Girdi'nin hayatını Okçular Vakfı değiştirdi.

Tekerlekli sandalyeyle hayatını devam ettiren Öznur, asla pes etmedi. Hayata dört elle tutunan Öznur, 2019 yılında Okçular Vakfı'yla tanıştı.

O günleri "Hayatımın dönüm noktası" diye anlatan 26 yaşındaki milli sporcu, "Bu süreçlere çok kolay gelmedik. Kaza geçirmeden önce tekvandocuydum. Kazadan sonra para okçuluğa geçtim. Okçular Vakfı benim hayatımın dönüm noktası. Oraya gittiğimde sıfır noktasındaydım. Bu başarıda en büyük katkılardan biri de kulübümündür. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve kulübüm bana büyük fayda sağladı." dedi.

"Kazada annem yanımdaydı, madalyayı onun azmine hediye ediyorum"

Zor süreçleri atlatıp tüm dünyanın örnek aldığı bir isim haline gelen Öznur Cüre Girdi, kazandığı madalyayı annesi Aynur Cüre'ye hediye etti.

Kazada annesinin de felç geçirdiğini ve hayatını tekerlekli sandalyeyle devam ettirdiğini aktaran Öznur, "Geçirdiğimiz kazada annem de yanımdaydı. Ben bu madalyayı beni hiç yalnız bırakmayan, asla pes etmeyen canım anneme ve onun azmine hediye ediyorum. O da şu anda bocce sporuyla ilgileniyor ve bir gün birlikte paralimpik oyunlarında olmayı hayal ediyoruz. Tabii onunla birlikte canım eşim ve ailem başta olmak üzere tüm Türkiye'ye armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Hayalim gerçekleşti"

Öznur Cüre Girdi, hayallerini gerçeğe çevirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okçuluk çok büyük özveri istiyor. Bu bir ekip işi. Beni örnek alanlara şunu söyleyebilirim, asla vazgeçmeyin. Çok fazla tökezlediğim ve hayal kırıklığına uğradım anlar oldu ama asla vazgeçmedim. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarımdan sonra paralimpik oyunları şampiyonluğunu çok istemiştim. Bu 3 büyük ünvana sahip olmak benim en büyük hayalimdi ve gerçekleştirdim. Bütün ekip olarak çok çalıştık. Arka planda çok büyük bir özveri var. Sıralama atışlarında dünya rekoru kırdım, sonunda da paralimpik oyunları şampiyonu oldum. Hayalim kesinlikle buydu ve gerçekleşti."