Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı - Son Dakika
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı

Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı. Finalde İran'dan Fatemeh Hemmati'yi yenen Öznur, paralimpik oyunlar şampiyonu oldu. Bu madalya ile Türkiye'nin altın madalya sayısı 2'ye yükselirken toplamda ise madalya sayısı 8'e çıktı. Öznur Cüre Girdi, Türkiye'ye para okçulukta 16 yıl sonra altın madalya kazandıran sporcu oldu.

31.08.2024 22:16
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı.

Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, finalde İran'dan Fatemeh Hemmati'yle karşılaştı. Rakibini 144-141 yenen Öznur, paralimpik oyunlar şampiyonu oldu.

Şampiyonluk sonrası göz yaşlarını tutamayan Öznur'u maçı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tebrik etti.

Öznur'un bu madalyasıyla oyunların dördüncü gününde Türkiye'nin altın madalya sayısı 2'ye yükselirken toplamda ise madalya sayısı 8'e (2 altın, 4 gümüş, 2 bronz) çıktı.

16 yıl sonra para okçulukta altın madalya

Öznur Cüre Girdi, para okçulukta 16 yıl sonra Türkiye'ye paralimpik oyunlarda altın madalya kazandırdı.

Pekin 2008'de Gizem Girişmen, kadınlar klasik yayda Türkiye'ye hem bir kadın sporcu olarak hem de para okçulukta ilk altın madalyayı getirmişti:

Türkiye'ye para okçulukta 16 yıl sonra Paris 2024'te altın madalya getiren Öznur Cüre Girdi, daha önde Tokyo 2020'de makaralı yay karışık çiftlerde Bülent Korkmaz'la gümüş madalya almıştı.

Kariyerinde 4 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu olan Öznur, paralimpik şampiyonu da olarak tarihe geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Paris, İran, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı - Son Dakika
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