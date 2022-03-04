Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella

04.03.2022 23:13

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yendikleri maça ilişkin, "Duygusal bir galibiyet oldu, bir reaksiyon galibiyeti oldu, inşallah devamı gelir." dedi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yendikleri maça ilişkin, "Duygusal bir galibiyet oldu, bir reaksiyon galibiyeti oldu, inşallah devamı gelir." dedi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımın çok değerli, özenle kurulmuş bir takım olduğunu, hocasının da Süper Lig'e renk getirmiş, çok kaliteli bir teknik direktör olduğunu belirtti.

Takımının reaksiyon vermesinin çok değerli bir şey olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Tahmin edersiniz bir hasta komaya girmeye yakın tepki verirse iyiye doğru artık iyileşme süreci başlar. Yani takım bunu istedi diye düşünüyorum, yani çocuklar bunun tepkisini verdi. Bu çok değerli bir şey. İnşallah bunun üstüne bir şey inşa edebiliriz, çünkü yıkılmışlar, üzülmüşler, sadece o maddi manevi olarak açıklanmaz. Futbol da er meydanı gibidir. Sahaya çıktığınızda yenilmek istemezsiniz. Bu yenilgiler sizi bazen pes ettirir. Biraz o vardı, psikolojisi değişmişti, mesela Ertaç'ın da aynı şekilde ama o da kaptanlığı aldı bugün de gayet iyi oynadı. Duygusal bir galibiyet oldu, bir reaksiyon galibiyeti oldu, inşallah devamı gelir. Tabii ki sakat oyuncular, giden oyuncular, cezalı oyuncular... Son dakikalarda öne geçtiğimiz için hamlelerimiz daha kolay oldu. Sadece savunmaya yönelikti ama mağlup duruma düşseydik o zaman üretime yönelik hamleler yapabilir miydik, o biraz daha zordu."

Montella: "Nelerin üzerinde çalışmamız gerektiğine de biliyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise performanslarını sahaya yansıtamadıklarını, zihinsel bir düşüş yaşadıklarını belirtti.

Kazanmayı öğrenebilmek için mağlup olmayı da bilmenin gerektiğine işaret eden Montella, "Grup olarak zihinsel düşüşü kabul ediyoruz ve bu mağlubiyeti de kabul ediyoruz. Nelerin üzerinde çalışmamız gerektiğine de biliyoruz, nasıl gelişeceğimizi de biliyoruz. Mağlubiyeti kabul ederek rakibimizi tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella
Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella
Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella
Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella
Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella

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5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti Vincenzo Montella: 'Çok yavaş oynadığımız bir maçtı' Vincenzo Montella: 'Çok yavaş oynadığımız bir maçtı'

Spor Toto Süper Lig, Vincenzo Montella, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella - Son Dakika


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