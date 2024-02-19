Özvatan Belediyespor Palasspor'u 5-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu korudu - Son Dakika
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Özvatan Belediyespor Palasspor'u 5-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu korudu

Özvatan Belediyespor Palasspor\'u 5-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu korudu

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu lideri Özvatan Belediyespor, Palasspor'u 5-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

19.02.2024 08:43  Güncelleme: 08:46
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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu lideri Özvatan Belediyespor, ligin son maçında Palasspor'u 5-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Kırmızı beyazlılar maç sonunda saha içinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler. Mustafa Kadıoğlu, Okan Kalmak, Mert Han Uruk

Özvatan Belediyespor: Osman Gündoğdu, Engin Üçel, Talha Çoban, Sait Mert Akgöz, Mustafa Aydın, Cengiz Çay, Mustafa Büyükçekiç, Şenol Büyükçekiç, Emrecan Tepedaş, Tahsin Erarslan, Kerem Yıldırım

Palasspor: Cemil Barış Pekrü, Yusuf Atman, Bayram Toy, Mehmet Keskin, Seyit Ali Selvitop, İsmail Altındağ, Yunus Emre Çatalkaya, Ali Osman Tosun, Ali Ergün, Emre Bozdemir, Abdullah Koçer,

Goller: Emrecan Tepedaş (dk.6,34), Şenol Büyükçekiç (dk. 24), Kerem Yıldırım (dk. 32), Tahsin Erarslan (dk. 44) (Özvatan Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Özvatan Belediyespor Palasspor'u 5-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu korudu - Son Dakika
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