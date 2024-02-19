Özvatan Belediyespor\'un Savunma Oyuncusu Mustafa Aydın\'dan Evlilik Teklifi

Spor

Özvatan Belediyespor'un başarılı savunma oyuncusu Mustafa Aydın, Palasspor karşılaşması sonrası taraftarların ve takım arkadaşlarının tezahüratları eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu'nda ligin 18. haftasında Özvatan Belediyespor ile Palasspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmada Özvatan Belediyespor rakibi Palasspor'u 5-0 yenerek şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşmanın ardından Özvatan Belediyespor'un savunma oyuncusu Mustafa Aydın, taraftarın ve takım arkadaşlarının önünde kız arkadaşı Seher Şahin'e sürpriz evlilik teklifi yaptı. Müsabakayı tribünden izleyen Seher Şahin, maçın ardından saha içine girdi ve Mustafa Aydın'ın açılan, "Sen ve ben bir ömür! Benimle evlenir misin" pankartı önünde diz çökerek yaptığı evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi. Aydın, aldığı olumlu cevabın üzerine büyük bir mutluluk yaşadı ve kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı. Yapılan evlilik teklifiyle yeşil sahada renkli anlar yaşandı.

Çifte mutluluk yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirten Özvatan Belediyespor'un oyuncusu Mustafa Aydın, "Güzel bir galibiyet alıp şampiyon olduk bu şampiyonluğu çok sevdiğim kız arkadaşıma evlilik teklifi yaparak taçlandırmak istedim. Evlilik teklifinin ölümsüz olması için bu anı bekledim. Kız arkadaşımı çok seviyorum. Takım arkadaşlarımıza ve taraftarımıza bu çifte sevinçte bana destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ