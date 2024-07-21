Özvatan Gençlikspor, Emrah Çıtak ile yoluna devam edecek

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Kayseri Süper Amatör Küme'nin yeni ekiplerinden Özvatan Gençlikspor, yeni sezonda antrenör Emrah Çıtak ile yoluna devam edecek.

2023-2024 sezonunda Özvatan Gençlikspor'u Kayseri 1. Amatör Küme'de şampiyon yaparak, bir sezon aradan sonra Süper Amatör Küme'ye çıkarken tecrübeli ve başarılı antrenör Emrah Çıtak ile yola devam edecek. Antrenör Emrah Çıtak ile yeniden anlaşma sağlayan Özvatan Gençlikspor'da gözler önce iç transfere ardından dış transfere çevrilmiş durumda. Özvatan Gençlikspor, 2024-2025 sezonunda Süper Amatör Küme'de ses getirecek bir takım olmayı hedefliyor. Antrenör Emrah Çıtak'ın yeni sezonda yardımcılılarını ise Serdar Ekinci ve Zeyyat Doğan yapacak.

Özvatan Gençlikspor Kulübünden yapılan açıklamada ise; "Kulübümüz şampiyon antrenörümüz Emrah Çıtak ile yola devam kararı almıştır. Antrenörümüz ve ekibine başarılar diler, takımımıza nice şampiyonluklar yaşamasını temenni ederiz" denildi. - KAYSERİ