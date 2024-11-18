Özvatanspor'un Farklı Zaferi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Özvatanspor'un Farklı Zaferi

Özvatanspor\'un Farklı Zaferi

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Özvatanspor, Amaratspor'u 5-1 mağlup etti.

18.11.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Amaratspor ile Özvatanspor karşılaştı. 6 golün atıldığı maçı Özvatanspor 5-1 kazandı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Erkan Kırçıl, Mert Karslı, Muharrem Karaca

Amaratspor: Vasıf Özbay, Efehan Çimen, Yusuf Kaya, Berat Oruç, İsmail Efe, Okan Gürkan Yeter, Behçet Ekinci, Yasin Dumlu, İsmail Aydoğdu, Karahan Harucu, Ramazan Emre Mezgitli

Özvatanspor: Ali Birol, Kadir Aydoğdu, Sedat Sönmez, Mücahit Mehmet, Talha Çoban, Mehmet Kahveci, İsmail Erdi Halis, Sait Mert Akgöz, Şenol Büyükçekiç, Mevlüt Metin, Resul Yıldırım

Goller: Karahan Hamurcu (Amaratspor) Mehmet Kahveci, Resul Yıldırım (2), Mevlüt Metin ve Mehmet Şahin Dinç (Özvatanspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3-sayfa, kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özvatanspor'un Farklı Zaferi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
07:50 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
01:33 Alkollü sürücüden polise “pes“ dedirten soru Alkollü sürücüden polise "pes" dedirten soru
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 17:35:12. #1.12#
SON DAKİKA: Özvatanspor'un Farklı Zaferi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.