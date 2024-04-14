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P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, 27. hafta mücadelesinde Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılılar 103-71 kazandı. Böylece P. Karşıyaka, ligdeki üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, bu tip maçları oynamanın kolay olmadığını belirterek, "Tüm oyuncularımızı kullanma şansımız oldu ve daha az süre alan tüm oyuncularımızı oynatmaya çalıştık. Samsunspor'a da kalan maçlarında kolaylıklar diliyorum. Onlar için de moral bozucu olabilir ama en azından genç oyuncularının aldıkları süre ve oynadıkları oyunla bardağın dolu tarafına bakabilirler. Biz de bir puan maçını daha bitirdik. Ligde normal sezonu dördüncü bitireceğimiz garanti artık. Son 5 senede dördüncü defa ilk dörtte yer alıyoruz. Bundan sonra daha üste çıkabiliyor muyuz buna bakacağız. Bütün takımımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR