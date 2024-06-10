P. Karşıyaka, Furkan Haltalı ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

P. Karşıyaka, Furkan Haltalı ile yollarını ayırdı

P. Karşıyaka, geçtiğimiz sezon takıma katılan Furkan Haltalı'nın takımdan ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüp, Haltalı'ya verdiği katkı için teşekkür ederken, başarılar diledi ve gelecekte tekrar bir araya gelme dileğini belirtti.

10.06.2024 13:32
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P. Karşıyaka, geçtiğimiz sezon takıma katılan Furkan Haltalı'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi'ni 4. sırada bitirerek play-off yarı finaline kadar yükselen P. Karşıyaka, A. Efes'e diş geçiremeyince 2023-2024 sezonunu yarı final etabında tamamlamayı başardı. Böylece yeşil-kırmızılı yönetim ara vermeden transfer çalışmalarına başlarken, ayrılıklar da belli olmaya başladı. P. Karşıyaka, ilk olarak geçtiğimiz sezon takıma katılan 21 yaşındaki pivot oyuncu Furkan Haltalı ile yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda kadromuzda yer alan Furkan Haltalı'ya P. Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz. Yollarımızın bir gün tekrar kesişmesi dileğiyle" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor P. Karşıyaka, Furkan Haltalı ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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