P. Karşıyaka\'nın Vernon Carey, sakatlandı ve uzun süre sahalardan uzak kalacak

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, Beşiktaş maçında sakatlanan Vernon Carey'nin sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ile iç ve dış menisküs yırtığı tespit edildiğini açıkladı. ABD'li pivotun, 10-12 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu oynanan müsabakada Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen P. Karşıyaka, rakibine karşı 115-66'lık ağır bir mağlubiyet aldı. Yeşil-kırmızılılar'a, bir kötü haber de karşılaşmanın ikinci periyodunda sakatlanan yıldız pivot Vernon Carey'den geldi. Beşiktaş maçının ikinci periyodunda sakatlanarak oyuna devam edemeyen 23 yaşındaki oyuncunun sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ile iç ve dış menisküs yırtığı tespit edildiği bildirildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmanın başında dizinden sakatlık yaşayan oyuncumuz Vernon Carey Jr'ın gerekli tetkikleri yapılmıştır. Oyuncumuzun sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ile iç ve dış menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Önümüzdeki süreç içerisinde ameliyatı planlanarak tedavi sürecine başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan ABD'li pivotun 10-12 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. - İZMİR