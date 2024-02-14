P. Karşıyaka Oyuncuları Milli Takıma Davet Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

P. Karşıyaka Oyuncuları Milli Takıma Davet Edildi

P. Karşıyaka Oyuncuları Milli Takıma Davet Edildi

P. Karşıyaka Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kenan Sipahi, Furkan Haltalı ve Thomas Akyazılı, FIBA EuroBasket Elemeleri için milli takımlarına davet edildi. Kenan Sipahi ve Furkan Haltalı Türkiye A Milli Takımı'na, Thomas Akyazılı ise Belçika A Milli Takımı'na çağrıldı.

14.02.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

P. Karşıyaka, Kenan Sipahi, Furkan Haltalı ve Thomas Akyazılı'nın 22-26 Şubat tarihlerinde düzenlenecek FIBA EuroBasket Elemeleri için milli takımlarına davet edildiğini açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka'nın üç oyuncusunun FIBA EuroBasket Elemeleri için milli takıma çağırıldığı duyuruldu. Oyun kurucu Kenan Sipahi ve pivot Furkan Haltalı, Türkiye A Milli Takımına davet edilirken, şutör Thomas Akyazılı ise Belçika A Milli Takımına çağırıldı. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan P. Karşıyaka, "Oyuncularımız 22-26 Şubat tarihlerinde düzenlenecek FIBA EuroBasket Elemeleri için milli takımlarına davet edildi. Kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kenan Sipahi, EuroBasket, Karşıyaka, Basketbol, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor P. Karşıyaka Oyuncuları Milli Takıma Davet Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:23:50. #1.12#
SON DAKİKA: P. Karşıyaka Oyuncuları Milli Takıma Davet Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement