Padel ve Pickleball Tenis Federasyonu'na Bağlandı - Son Dakika
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Spor

Padel ve Pickleball Tenis Federasyonu'na Bağlandı

Padel ve pickleball, Türkiye Tenis Federasyonu'na bağlandı; gelişmeleri için altyapı çalışmaları başlayacak.

25.02.2025 12:16
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Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren padel ve pickleball branşları, Türkiye Tenis Federasyonuna bağlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre söz konusu branşların, Gençlik ve Spor Bakanlığının 11 Şubat 2025 tarih ve 13 sayılı oluru ile alt spor dalı olarak Türkiye Tenis Federasyonuna bağlanmasına karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Şafak Müderrisgil, tenisle benzerlik taşıyan yönlerinin yanı sıra farklı dinamiklere de sahip padel ve pickleballun, son dönemde dünya genelinde büyük bir ilgi gördüğünü hatırlattı.

Müderrisgil, padel ve pickleballun Türkiye'deki gelişimine büyük bir önem verdiklerini belirterek, "Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) verilerine göre 2023 itibarıyla 90'dan fazla ülkede, 25 milyondan fazla aktif padel oyuncusu bulunmakta. Padelin yıllık değeri yaklaşık 2 milyar avro ve bu rakam hızla büyümekte. Keza pickleball spor tarihinde en hızlı yaygınlaşan spor branşı olma özelliğine sahip. Hızlı temposuyla öne çıkan padel ve pickleballun Türkiye Tenis Federasyonuna bağlanması, bu sporların daha güçlü bir altyapıyla büyümesine olanak tanıyacak. Bu gelişmenin sadece tenisin değil tüm raketli sporların gelişimine katkı sunacağı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bu branşların ülkede yaygınlaşması için gerekli altyapı çalışmalarını başlatacaklarını dile getiren Müderrisgil, şunları kaydetti:

"Tenisle benzer özellikler taşıyan bu sporların hızlı bir şekilde profesyonel düzeyde gelişebileceğine inanıyoruz. Türkiye'nin spor alanında daha geniş bir yelpazeye sahip olması adına bu sporların ülkemizdeki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için her iki branşa yönelik gerekli desteği sağlayacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Padel ve Pickleball Tenis Federasyonu'na Bağlandı - Son Dakika

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