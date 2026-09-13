Palandöken, 6 yarışta 15 ülkeden 2 bin sporcu ağırladı, gözü Dünya Kupası\'nda

Yüksek irtifası, elverişli iklim koşulları ve gelişen parkurlarıyla yaz aylarında dağ bisikleti sporcularını ağırlayan Palandöken, uluslararası organizasyon sayısını artırarak Dünya Kupası gibi büyük yarışlara ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Kayak turizminin önemli merkezlerinden Palandöken'de dağ bisikleti başta olmak üzere farklı disiplinlerde düzenlenen yarış ve kamplar, merkezin yaz dönemindeki sportif faaliyetlerini çeşitlendiriyor.

Palandöken Dağı'nda 2012'de küçük çaplı bir organizasyonla başlayan ve bir süre ara verilen dağ bisikleti yarışları, 2023'te yeniden düzenlenmeye başlanmasının ardından parkurların geliştirilmesi ve organizasyonların çeşitlenmesiyle daha geniş katılımlı etkinliklere dönüştü.

Şehir merkezine yakın konumu, yüksek rakımı, yaz aylarındaki serin hava koşulları ve farklı zorluk seviyelerine sahip parkurları, dağ bisikleti sporcuları açısından Palandöken'i avantajlı bir destinasyon haline getiriyor.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan organizasyonların yanı sıra farklı ülkelerden takımların yüksek irtifa kampları için tercih etmesi, kayak merkezinin uluslararası bisiklet camiasındaki tanınırlığına katkı sağlıyor.

Son olarak "MTB Cup Series"in??????? düzenlendiği Palandöken, bu zamana kadar yapılan uluslararası 6 dağ bisikleti yarışında 15 ülkeden 2 bini aşkın sporcuya ev sahipliği yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca yürütülen çalışmalar kapsamında, gelecek yıllarda ulusal ve uluslararası düzeyde daha büyük yarışların Palandöken'e kazandırılması hedefleniyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine, Palandöken'in dağ bisikleti ile 2012 yılında tanıştığını anlattı.

Federasyonun, yıllar önce kayak merkezlerinde yazın dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapmasını amaçlayan projenin pilot uygulamasını Palandöken'de yaptığını belirten Kocaman, destinasyonun bu uygulamadan sonra tanındığını söyledi.

Mustafa Kocaman, Palandöken'de 6'ncı yarışın düzenlendiğini vurgulayarak, "İlk yaptığımız yarışı çok az katılımcıyla gerçekleştirmiştik. Bu gerçekleşir mi diye düşünürken il yöneticilerimizle sabrettik ve bu seviyeye getirdik. Şimdi 500 sporcunun start aldığı bir yarış haline çevirdik." dedi.

Palandöken'in yüksek irtifası ve serin havasından dolayı tercih edildiğini dile getiren Kocaman, yarışmalara katılan bazı yabancı sporcuların erkenden gelerek yüksek irtifa kampı yaptıklarını ifade etti.

Mustafa Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an tek bir amacımız var. Palandöken'de Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nı yapmak istiyoruz. Palandöken'in kayakta yakaladığı o pik noktayı, bisiklette de yakalamayı hedefliyoruz. Bu yarışlar, UCI takvimine girer girmez rezervasyonlar alınıyor. Yabancı yarışmacıların Türkiye'de akıllarında kalan 4-5 yarıştan biri Palandöken oluyor. Burada sürdürülebilir bir turizm politikası var. İleride kamp eğitim merkezleriyle çalışmalar devam edecek. Palandöken'in yüksek irtifasında bir velodrom olmaması için bir sebep yok."

Gelecek yıl 2.2 Tour of Erzurum düzenlenecek

UCI'nin Palandöken'deki yarışmalara önem verdiğini ifade eden Kocaman, "Bundan önce tedirginlikleri olan UCI, şimdi 'Palandöken'de her şeyi yapabiliriz.' diyorlar. Seneye burada Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun bir alt seviyesi olan 2.2 Tour of Erzurum düzenlenecek. Alınması kolay bir organizasyon değildi. Burada verilen izlenimlerle bu yarışlar düzenlenecek." diye konuştu.

Kocaman, Palandöken'den dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Sporcularımız irtifadan dolayı ekstra kondisyon kazanıyor"

Dağ bisikleti antrenörü Seda Karcı ise Palandöken'deki yarışlara katıldığını ve her geçen sene parkurların daha da geliştirildiğini ve standartlarının yükseldiğini ifade etti.

Palandöken'in sporculara büyük avantaj sağladığını aktaran Karcı, "Sporcularımız irtifadan dolayı ekstra kondisyon kazanıyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda Palandöken'de Avrupa ve dünya şampiyonları da olur. Çünkü teknik ve rakım anlamında yurt dışındaki parkurlardan bir farkı yok." dedi.