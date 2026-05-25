Downhill Türkiye Şampiyonası\'nda madalyalar sahibini buldu

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2026 yılı resmi faaliyet takviminde yer alan Downhill Türkiye Şampiyonası kapsamında Palandöken Dağı'nda düzenlenen yarışlar sona erdi ve madalyalar sahibini buldu.

23-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye'nin 81 ilinden gelen elit sporcular zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Elit erkek, genç erkek, yıldız erkek, master erkek, elit kadın ve yıldız kadın kategorilerinde düzenlenen yarışlarda sporcular, uluslararası standartlarda hazırlanan etaplarda derece elde edebilmek için pedal çevirdi.

Palandöken'in zorlu pistlerinde rakiplerini geride bırakarak dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle madalyalarını aldı. Programda konuşan Vali Aydın Baruş, Palandöken'in yüksek irtifa sporlarının başarıyla gerçekleştirildiği önemli merkezlerden biri haline geldiğini belirterek, her yıl binlerce sporcunun burada antrenman yaptığını ve ulusal ile uluslararası birçok organizasyonun Palandöken'de düzenlendiğini ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Downhill Türkiye Şampiyonası ödül törenine katıldık. Erzurum; sahip olduğu doğal parkurları, spor altyapısı ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan vizyonuyla sporun merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımızı ve dereceye giren kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

Downhill Türkiye Şampiyonası'nın üçüncü kez Palandöken'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydın Baruş, Temmuz ayında Romanya'da gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası ile Ağustos ayında Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için seçmelerin de bu organizasyonda yapıldığını ifade etti. Sporcuların ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığını belirten Vali Baruş, Eylül ayında gerçekleştirilecek Cross Country Olympic MTB ve Class 1 yarışlarına da tüm spor ve bisiklet tutkunlarını davet etti - ERZURUM