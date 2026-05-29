Erzurum'da kamp yapan takımlar başarılarıyla dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da kamp yapan takımlar başarılarıyla dikkat çekti

Erzurum\'da kamp yapan takımlar başarılarıyla dikkat çekti
29.05.2026 10:27  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon öncesi kamp yapan Trabzonspor, Erzurumspor, Amedspor ve Bursaspor gibi takımlar, lig ve kupa başarılarıyla öne çıktı. Tesis, yaz döneminde yerli ve yabancı takımların yoğun ilgisini çekiyor.

Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon öncesi kamp yapan takımlar, lig ve kupa maratonunda elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de mücadele eden birçok ekip sezonu şampiyonluk ve üst sıra başarılarıyla tamamladı.

Trabzon spor ZTK'yı kazandı, ligi 3'üncü bitirdi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Konyaspor'un sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum'da yapması dikkat çekti. Final mücadelesinde Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Bordo-mavili ekip ayrıca Süper Lig'i Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3'üncü sırada tamamladı. Konyaspor ise sezonu Süper Lig'de 9'uncu sırada bitirdi. İki ekip de Türkiye Kupası'nda finale yükselerek başarılı bir sezon geçirdi.

Erzurumspor, Amedspor ve Bursaspor lig yükseldi

1. Lig'de Erzurumspor FK sezonu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselirken, Amed Sportif Faaliyetler de ligi 2'nci sırada bitirip Süper Lig bileti aldı. Bursaspor ise 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

Yüksek irtifa kamp merkezi yoğun ilgi görüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Palandöken Dağı eteklerinde yaklaşık 2 bin ile 2 bin 800 metre rakım arasında kurulan Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde yerli ve yabancı çok sayıda profesyonel takımın kamp tercihi oldu. Düşük nem oranı, serin hava şartları ve yüksek rakımıyla öne çıkan tesis, Türkiye'nin önemli spor kamp merkezleri arasında yer alıyor. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde FIFA ve UEFA standartlarında doğal çim sahalar, modern soyunma odaları, masaj odaları, doktor ve hakem odaları ile tam donanımlı fitness salonları bulunuyor. Erzurum şehir merkezine yaklaşık 5-10 dakikalık mesafede yer alan tesis, ulaşım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Yerel Haberler, Trabzonspor, Bursaspor, Erzurum, Ekonomi, Futbol, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da kamp yapan takımlar başarılarıyla dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi
İsviçre’de dehşet anları Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı

11:08
Sergen Yalçın’a şok Dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
Sergen Yalçın'a şok! Dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:16:13. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da kamp yapan takımlar başarılarıyla dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.