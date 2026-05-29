Erzurum\'da kamp yapan takımlar başarılarıyla dikkat çekti

Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon öncesi kamp yapan takımlar, lig ve kupa maratonunda elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de mücadele eden birçok ekip sezonu şampiyonluk ve üst sıra başarılarıyla tamamladı.

Trabzon spor ZTK'yı kazandı, ligi 3'üncü bitirdi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Konyaspor'un sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum'da yapması dikkat çekti. Final mücadelesinde Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Bordo-mavili ekip ayrıca Süper Lig'i Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3'üncü sırada tamamladı. Konyaspor ise sezonu Süper Lig'de 9'uncu sırada bitirdi. İki ekip de Türkiye Kupası'nda finale yükselerek başarılı bir sezon geçirdi.

Erzurumspor, Amedspor ve Bursaspor lig yükseldi

1. Lig'de Erzurumspor FK sezonu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselirken, Amed Sportif Faaliyetler de ligi 2'nci sırada bitirip Süper Lig bileti aldı. Bursaspor ise 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

Yüksek irtifa kamp merkezi yoğun ilgi görüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Palandöken Dağı eteklerinde yaklaşık 2 bin ile 2 bin 800 metre rakım arasında kurulan Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde yerli ve yabancı çok sayıda profesyonel takımın kamp tercihi oldu. Düşük nem oranı, serin hava şartları ve yüksek rakımıyla öne çıkan tesis, Türkiye'nin önemli spor kamp merkezleri arasında yer alıyor. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde FIFA ve UEFA standartlarında doğal çim sahalar, modern soyunma odaları, masaj odaları, doktor ve hakem odaları ile tam donanımlı fitness salonları bulunuyor. Erzurum şehir merkezine yaklaşık 5-10 dakikalık mesafede yer alan tesis, ulaşım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. - ERZURUM