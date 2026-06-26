PalanExtreme Etkinliği: Terörsüz Türkiye Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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PalanExtreme Etkinliği: Terörsüz Türkiye Yürüyüşü Düzenlendi

PalanExtreme Etkinliği: Terörsüz Türkiye Yürüyüşü Düzenlendi
26.06.2026 23:12
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Erzurum'da PalanExtreme organizasyonunun altıncı gününde Terörsüz Türkiye Gençlik Yürüyüşü yapıldı.

Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme'nin altıncı gününde Terörsüz Türkiye Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi, jandarma Çelik Kanatlar ekipleri gösteri uçuşu yaptı.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde, RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliğinin koordinasyonunda düzenlenen organizasyon, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Altı ülkeden 160 sporcunun katıldığı organizasyonda yarışmacılar, çeşitli doğa ve ekstrem spor branşlarında mücadele ediyor.

Etkinliğin altıncı gününde Kırk Pencereli Mağaralar bölgesinde lise öğrencileri, sporcular ve protokol üyelerinin katılımıyla Terörsüz Türkiye Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşün ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri Kırk Pencereli Mağaralar'dan halatlarla aşağı inerken büyük Türk bayrağı açtı. Etkinlikte Çelik Kanatlar ekipleri de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Vali Aydın Baruş da sporcular ve vatandaşlarla bir araya geldi, etkinlikleri takip ederek katılımcılarla sohbet etti.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda katılımcılara yöresel ürünlerden bal ve tandır ekmeği ikram edildi.

Vali Baruş, gazetecilere, PalanExtreme 2026 organizasyonunda yarışmaların son gününde olduklarını söyledi.

Altı gündür yarışmaların Erzurum'un çok değişik bölgelerinde, ilçelerin müstesna güzelliklerinin yer aldığı eşsiz manzaralar eşliğinde devam ettiğini bildiren Baruş, "Su üzerinde kano yarışları, koşular, bisiklet, sal yarışları yapıldı. Kırk Pencereli Mağaralar diye bilinen doğa harikası mağaralar bulunuyor. Bunlar daha önce barınma amaçlı kullanılan, kayalara oyulmuş yerler. Burada çok güzel bir gösteri yapıldı. JAK ekiplerimiz Türk bayrağını açtı. Diyarbakır'dan gelen jandarmaya ait helikopterimiz ve Çelik Kanatlar eşliğinde de çok güzel manzaralara şahit olduk." diye konuştu.

Baruş, PalanExtreme'in temel amaçlarından birinin sporcuların cesaretini, heyecanını ve tutkusunu doğa içerisinde yaşamalarını temin etmek olduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:

"Gençlerimizi spora teşvik için önemli bir nokta. PalanExtreme'in düzenlenme amaçlarından birisi de Erzurum'un doğal güzelliklerine dikkat çekmek. Şu anda önünde bulunduğumuz mağaralarda Karayazı ilçemizin bilinen en güzel noktalarından birisi. Bu mağaraların önündeki manzaralar eşliğinde sporcularımızla Karayazı insanının ne kadar sıcak olduğunu, dışarıdan gelen insanlara karşı ne kadar misafirperver olduğunu görmüş olduk. PalanExtreme'in en önemli mesajlarından birisi de değerli arkadaşlar, 'Terörsüz Türkiye' mesajı. Biliyorsunuz bu topraklar bizim atalarımızın yüzyıllardır kardeşçe birlikte yaşadığı topraklar. Hiçbir dil, ırk ayrımı gözetmeksizin kardeşçe yaşadığı topraklar. Fakat terör döneminde biliyorsunuz insanlar buraları güvenli görmedikleri ve endişe duydukları için çok uğramadılar, gezmediler. Bu güzellikleri görmediler. Bu süreç içerisinde hem Karayazı'nın insanı hem Erzurum'un insanı hem de Türkiye'nin dört bir tarafından gelen insanlarımız buraları çok rahat bir şekilde gezip güzellikleri görebiliyor. Özgürlüğün, barışın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin tadına birlikte varabiliyorlar. Bundan çok sevinçliyiz. Bu organizasyonun düzenlenmesindeki temel maksatlarımızdan birine de ulaştığımız için mutluyuz. Bu birlik, beraberlik ve kardeşlik havası inşallah daima devam edecek."

Gençleri bu tür etkinliklere davet eden Baruş, "Bu sene 160'ı aşkın sporcumuz, ülkemizin dört bir tarafından gelen üniversite öğrencileri, hatta yurt dışından gelen kardeşlerimiz var. Onlarla birlikte Erzurum'un güzelliklerini gözler önüne sermeye çalıştık. Etkinliklere katılan tüm kardeşlerimize, sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor PalanExtreme Etkinliği: Terörsüz Türkiye Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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