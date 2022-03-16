Paletli yüzme branşı okul sporları faaliyetlerine dahil oldu - Son Dakika
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Paletli yüzme branşı okul sporları faaliyetlerine dahil oldu

16.03.2022 10:39
Paletli yüzme branşı okul sporları faaliyetlerine dahil oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, paletli yüzme branşının okul sporları faaliyetlerine dahil edildiğini duyurdu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, paletli yüzme branşının okul sporları faaliyetlerine dahil edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, nisan ayı içerisinde tüm illerde okul sporları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin, mayıs ayı sonunda ise Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nın düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

Okul sporları faaliyetlerinde tespit edilecek yetenekli ve başarılı sporcuların, uluslararası organizasyonlarda başarıya ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi.

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Türkiye, Nisan, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Paletli yüzme branşı okul sporları faaliyetlerine dahil oldu - Son Dakika


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