Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası Çorum'da düzenlenecek - Son Dakika
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Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası Çorum'da düzenlenecek

29.03.2022 09:43
Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası Çorum'da düzenlenecek

2022 Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası, 07-10 Nisan tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek.

2022 Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası, 07-10 Nisan tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 18 yaş ve üstü büyükler, 16-17 yaş gençler A ve 14-15 yaş gençler B kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya katılacak kulüpler, 1 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

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Türkiye, Nisan, Yüzme, Çorum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası Çorum'da düzenlenecek - Son Dakika


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