Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası Çorum'da düzenlenecek - Son Dakika

2022 Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası, 07-10 Nisan tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 18 yaş ve üstü büyükler, 16-17 yaş gençler A ve 14-15 yaş gençler B kategorilerinde gerçekleştirilecek.
Şampiyonaya katılacak kulüpler, 1 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.
Kaynak: AA
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