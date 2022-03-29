Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası Çorum'da düzenlenecek - Son Dakika

2022 Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası, 07-10 Nisan tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 18 yaş ve üstü büyükler, 16-17 yaş gençler A ve 14-15 yaş gençler B kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya katılacak kulüpler, 1 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.