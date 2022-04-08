Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası Çorum'da başladı - Son Dakika

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

Çorum Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yarışlara 19 kulüpten 170 sporcu katılıyor.

TSSF Başkanı Oğuz Aydın, açılış törenindeki konuşmasında, federasyonun 2022 yılı faaliyet programındaki üçüncü yarışı Çorum'da yaptıklarını söyledi.

Paletli yüzmeyi Çorum'dan sonra Elazığ, Van, Mardin gibi illere de götürmeyi planladıklarını belirten Aydın, "2022 yılı paletli yüzmenin yılı olacak. Olimpiyata giden yolculuğumuz hayırlı olsun." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ise Çorum'un güreş, halter, satranç gibi değişik branşlarda çok sayıda şampiyonaya ev sahipliği yaptığını aktardı.

Şampiyonanın ilk gününde 100 metre su üstü yarışlarında kadınlarda İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarından Beril Ülker, erkeklerde Bakırköy Ata Spor Kulübünden Derin Toparlak birinci oldu.

1500 metre su üstü yarışlarında ise kadınlarda İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarından Ceren Yeşilbaş, erkeklerde de Bakırköy Ata Spor Kulübünden Derin Toparlak birinciliği elde etti.

Yarışlarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Aydın ve Eğer ile Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan tarafından verildi.

Şampiyona, 10 Nisan Pazar günü sona erecek.