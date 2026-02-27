Palut: 'Düşme hattından uzaklaşmalıyız' - Son Dakika
Palut: 'Düşme hattından uzaklaşmalıyız'

27.02.2026 23:47
TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, düşme hattından kurtulmak için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, bir an önce düşme hattından uzaklaşmak istediklerini söyledi.

Palut, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligde bitime 10 maçlarının kaldığını belirten Palut, "Ligin bitmesine çok hafta yok. Her puan, her maç son derece önemli. Başakşehir ligin kalburüstü kadrolarından birine sahip ve iyi ritim yakaladılar. İlk yarıda çok fazla önde baskı yaptık. Rakibi sadece kaleci Muhammed ile oyun kurmaya zorladık. Bildiğimiz Başakşehir oyununu oynamalarını engelledik. Top bizdeyken kararlı ve çabuk olamadığımız için istediklerimizi yapamadık. 1-0 geri düştükten sonra toparlanmaya çalışırken bahsetmek bile istemediğim, bu seviyede olmaması gereken, kötünün de ötesinde bir gol yedik. Bunun kabul edilecek bir yanı yok. Maçın 60. dakikasına kadar takımımın gösterdiği performanstan şikayetçi değilim. Ofansif olarak daha etkili olmalıydık. 60. dakikadan sonra maçı kurtarmak isterken disiplinden uzak bir görüntü sergiledik. Başakşehir sahada daha diri kaldı. Pozisyonlara girdik ama plandan uzak, içgüdüsel ve arkada geniş alanlar bırakarak geldi. İkinci gole kadar oyuncularım iyi mücadele ettiler. İkinci gol ve sonrası bizim adımıza bu maçın negatif tarafıydı." diye konuştu.

Palut, 23 puanda kaldıklarına dikkati çekerek "Zamanımız çok az. Her puan önemli ve bizim bunlara ihtiyacımız var. Bugünkü maçı değerlendireceğiz. Sonrasında hemen bu yarışın içindeki bir sonraki adıma hazırlanacağız. Bize lazım olan puanları çok çabuk bir şekilde alarak düzlüğe çıkmanın savaşını vereceğiz." dedi.

Haftalar arasındaki performans dalgalanmasından ürktüğünü dile getiren Palut, "Geçen hafta Galatasaray'a karşı iyi bir galibiyet aldık. Bunun negatif etkilerini göreceğimizin çekincesini yaşadım. Maç başladıktan sonra oyuncularımın verilen göreve odaklandığını, müsabakaya hazır olduklarını gördüm. Bu beni rahatlattı. İlk gole kadar bir şikayetim yok ama ondan sonraki dağınık görüntü iyi değildi. Önceki iyi mücadelenin bir sonraki maça yansıması olarak değil gol yedikten sonra takımın hayal kırıklığı olarak görüyorum. Skor ve iyi defans yapmak önemli. Artık bir maç iyi, iki maç kötü gibi bir vaktimiz yok. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Daha iyi olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Gün şikayet etme günü değil elimizdeki oyuncuların potansiyelini sonuna kadar zorlama günü." diyen Palut, sözlerini şöyle tamamladı:"

"Gerek şehirden gerekse yönetimden gereken tüm destekleri alıyorum. Ligin bitmesine az kaldı ve bizim bölgede çok takım var. Bulunduğumuz durumun ciddiyetini görüyorum. Hem kendi konsatrasyonumu hem de oyuncularımın konsatrasyonunu basit şekilde ilerletmem lazım. Sadece sonraki maça hazırlanabilirim. Diğer takımların toplayacağı puanlar konusunda da elimizden bir şey gelmez. Çok çalışıyorum ve istiyorum. İlk işimiz ciddiyeti sağlamak, ikinci işimiz bir sonraki maçtan daha fazla yükü kendimizin ve oyuncularımızın sırtına yüklememek. Umarım alnımızın akıyla buradan çıkarız."

Kaynak: AA

