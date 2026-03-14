Palut: \'Penaltı pozisyonunu süzemedim\'

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, uzatma dakikalarında penaltıdan buldukları golle kazandıkları Kocaelispor galibiyetiyle ilgili, "Penaltı pozisyonunu defalarca izledim ancak süzemedim. İnşallah doğrudur. Çünkü ne canımızın yanmasını istiyoruz, ne de biz sevinirken kimsenin canını yakmak istiyoruz" dedi. Palut çok çetin yarışta olduklarını ve hayati 3 puan aldıklarını da sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Kocaelispor'a konuk olan Konyaspor maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında oyunu ve ligin kalan bölümündeki hedeflerini paylaşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maçtan önce söyledim; öyle haftalar, öyle bir puan durumu içindeyiz ki her puanın önemi çok büyük. Büyükten öte, oyunun her anının konsantrasyonu çok önemli. Takdir edersiniz ki takımlar ligin maçında telafisi olan negatif periyotlar yaşayabiliyor. Ama bu geldiğimiz noktada, özellikle bizim puanımıza yakın takımlar için telafisi zor süreçteyiz. Maça gelince; son derece dengeli ilk yarı izledik. Her ne kadar hücum girişimimiz istatistiksel olarak daha fazla da olsa iki takımın da net pozisyona giremediği ilk yarı oldu. Tipik Kocaelispor maçı ilk yarı görüntüsü diyebiliriz. İkinci yarı da bu şekilde başladı. Ahmet- Smolcic ve bazen direkt Gökhan ile arkaya top atıyorlar. Çok dikkatli karşılayıp koşular varsa karşılık vermeliyiz diye konuştuk. Buna benzer bir pozisyonda topu gerektiği gibi kesemedik, oyuncumuza çarptı, vücut pozisyonumuz bozuldu derken bir anda Serdar'ın önünde kaldı ve golü yedik. Yemememiz gereken goldü. Golden sonra oyuna hakim olduk. Kocaelispor 1-0 öne geçti, biz gerideyiz diye oyunu domine ettik. Sadece rakip sahada görünebilen takım kimliği değildi, üretebilen görüntüydü. Arkada boş alanlar vardı, ona da izin vermedik. Denemelerimiz sonunda geç de olsa 1-1'i yakaladık. Sonra oyuncularımda 'Devam edelim ve kazanabiliriz' inancını gördüm. Son dakika penaltı golüyle maçı kazandık. Çok değerliydi" dedi.

"Penaltı inşallah doğrudur. Defalarca izlememe rağmen pozisyonu süzemedim"

Hakemin kararlarının sorulacağını ve bu yüzden tartışmalı penaltı pozisyonunu izleyip toplantıya geldiğinin altını çizen İlhan Palut, "Hakem kararlarını soracaksınız. Defalarca izledim ki burada penaltıysa penaltı, değilse değil diyeyim diye. Ama en son gördüğüm kamerada top gelirken Bjorlo'nun ayağına çarparken oyuncunun elinin açıldığını gördüm. O an değiyorsa -ki göremedim- penaltı ama kapandıktan sonra değiyorsa verilmeyebilirdi. Tüm samimiyetimle söylüyorum; bunu süzemedim. Analiz hocama defalarca göstertmeme rağmen. Tüm samimiyetimle söylüyorum. İnşallah doğrudur. Çünkü ne canımızın yanmasını istiyoruz, ne de biz sevinirken kimsenin canını yakmak istiyoruz. Penaltı olmasaydı da oyuncularımın kararlılığı, şans veremediğim oyuncular bile kenetlenmişti. Bu takım birlikteliği çok değerli. Belki çeyrek nefes aldık, çok çetin bir yarışın tam ortasında devam ediyoruz. Her an önemli. Sonraki maça da bu bilinçle hazırlanmalıyız. Takımımı kutluyorum. Kocaelispor'a başarı diliyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çok çetin yarıştayız. Bizim için hayati 3 puan aldık"

Bardhi- Kramer değişikliklerinin ardından takımın daha üretken oynaması neticesinde değişiklikte geç kalıp kalmadığına dair ise Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Kramer hakkında kendime gelebilecek eleştirileri sıfırlamamak için söylemedim. Bugün oynama şansı 15-20 dakikaydı. Yurt dışındaki doktoruna gitti. Bizimle sıfır antrenman yaptı. Yurt dışındaki doktorunun da raporu buydu. Golden sonra 'Maksimum ne kadar yapalım?' dedim ve sağ olsun 'Oyuna hemen girebilirim' dedi. Bizim işte iki taraflı bakabiliriz. 'İyi hamle yaptı' ve 'Doğru kadroyu geç buldu' denebilir. Bazen de tersini söylenebilir. Futbol öyle bir şey ki maç içinde de biz teknik direktörlere bir şey öğretiyor. Maçın içinde de en doğruyu bulabiliyorsunuz. Son yarım saatlik performansımız ileriki maçlar için gol gösterici olacak. Bu baştan oynayanlar kötüydü anlamına gelmesin, daha kontrollüydük kabul edebilirim. Böyle başlasa mıydım? Kramer konusunda şansım yoktu. Bardhi olabilir miydi? Pişman mıyım? Böyle de iyi oldu. 3 puana seviniyorum ama 10-12 maç kazanamadığımız durum oldu bir ara. Bunlardan sıyrılmak istiyorum. Haftaya ne yapabiliriz, daha iyisini nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum. Çok çetin yarıştayız. Bizim için hayati 3 puan aldık" ifadelerini kullandı.

"Jevtovic güvendiğimiz, tecrübeli bir oyuncu"

Jevtovic tercihine özel parantez açan Palut son olarak, "Güvendiğimiz tecrübeli bir oyuncu. Böyle bir deplasmanda 3 orta sahayla maçı güvenli bir şekilde götürmeyi tercih ettik. Kocaelispor uzun taç atıyor, kornerlerde etkili oyuncuları var. Kontra ataklarda bölgeyi koruyan, oradan geçit vermeyen oyuncuydu. Ondan beklemediğim kadar da ofansif kazanma isteğini sahaya koydu. Formayı ben vermedim, aldı ve karşılığını verdi" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ