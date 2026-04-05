Palut: 'Puan kazançtır'

05.04.2026 17:42
Konyaspor'un teknik direktörü Palut, Samsunspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, bugün alınan puanın kendileri açısından kazanç olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde son 7 haftaya girdiklerini hatırlattı.

Üst ve alt taraflar için de kritik haftalara girildiğini aktaran Palut, "Alt taraflar için mevcut tabloyu biliyorsunuz. Yani her puan inanılmaz değerli, önemli. Çok önemli bir karşılaşma. Çok önemli bir deplasmandı bizim için. Samsunspor takımı da ligin kalbur üstü takımlarından bir tanesi. Dönem dönem Süper Lig'de istemediği periyotlar onlar da yaşadı. Fakat bu potansiyellerini değiştirmiyor. Zor bir maç olacağını maçın öncesinde biliyorduk. Ama rakibi önde baskıyla karşılamayı planlamıştık. Bunu gole kadar sürdürebildik başarıyla. Gole kadar oyunumuzdan memnunum. Başa başa bir oyun vardı. Fakat golü yediğimiz dakikadan sonraki periyoda baktığınız zaman yüzde 77'lik bir top oynama oranına ulaştı Samsunspor. Gol attıktan sonra oyun planımızdan geri adım attık. Bu bizim için son derece kötü bir periyottu." ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısında yine önde baskı yaparak başladıklarını belirten Palut, şunları kaydetti:

"İkinci yarı tekrar daha öne çıkalım, topa sahip olalım, kolay kaybetmeyelim. Bir 10 dakikada 2. yarı sürdürebildik. Ondan sonra doğruyu söylemek gerekirse stoperiyle, bekleriyle, oyunu domine eden, golü arayan bir Samsunspor takımı gördük ve gerçekten basit hatayı az yaptılar. Belki biz yeteri kadar rahatsız etmemiş olabiliriz. Maçın geneline baktığınız zaman evet, gol beklentileri birbirine yakın gibi görünüyor ama dürüstlükle kabul etmek lazım ki Samsunspor'un daha dominant olduğu bir oyun izledik. Ben genel manada mücadelemizden memnunum. Memnun olmadığım periyotlar var. Ama genel olarak mücadeleden dediğim gibi memnunum. Evet, bugün alınan bir puan genel olarak oyuna baktığınız zaman bizim için bir kazanç olarak görülmeli."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Samsunspor, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
