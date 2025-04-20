Palut'tan Eyüpspor Galibiyeti Sonrası Açıklamalar - Son Dakika
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Palut'tan Eyüpspor Galibiyeti Sonrası Açıklamalar

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-0'lık Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

20.04.2025 19:53
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Bir galibiyetle giderilecek bir durumda değiliz. Su hala çenemizde." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın iki takım için de önemli olduğunu söyledi.

Bir ay içerisinde düşünmedikleri bir yerde kendilerini bulduklarını dile getiren Palut, "Biz kendi performansımızla buraya geldik. Bundan sonra da yapmamız gerekenler belli. Alacağımız maksimum puanı alıp zor durumdan inşallah kurtulacağız." diye konuştu.

Palut, tarz olarak sürekli önde baskı yapmak isteyen bir teknik direktör olduğunu belirterek, "Saha içerisinde birebir eşleşmelerden kaçınmam ama bazen süreç içinde bulunduğunuz durum sizlere başka şeyler de düşündürebiliyor. Bugün ilk yarıda kompakt kalalım, pozisyon vermeyelim, kazandığımız toplarla doğru çıkışları yakalayıp rakip kalede etkili olalım planıyla maça başladık. Kompakt duralım, rakibe pozisyon vermeyelim kısmı tamamdı. Pozisyon vermedik. İlk yarıya bakıyorum ama topu çok geç kazandık. Kazandığımız topları erken kaybettik ve 2-3 dakikalık bir periyot dışında topa sahip olamadık. Futbolun doğrularını yapan Eyüpspor takımıydı ilk yarı boyunca." ifadelerini kullandı.

İkinci yarının başıyla beraber takımın en başta enerjisinin arttığını anlatan Palut, şöyle konuştu:

"Topa sahip olduk ve rakip kaleye yüklendik. Çokça duran top kazandık. Rakipten topları kazanma süremiz son derece aşağı indi. Bir duran topla da sonuçta golü bulduk. Geri kalan sürede tabii futbolda psikoloji inanılmaz önemli. Artık 'şu maçı bitirelim, kazanamıyoruz, inanılmaz ihtiyacımız var' psikolojisi üzerimizdeydi açıkçası. Buna rağmen bir iki tane kontra pozisyonumuz var. Genel olarak savunmada Eyüpspor gibi ofansif anlamda iyi bir takıma karşı duruşumuzdan memnunum. İlk yarı kendi oyunumuza uzaktık. Bu plan dahilinde bir şeydi. Planın bir ayağı buydu ama devamını getiremedik. İkinci yarı oyuncular çok iyi performans gösterdiler. Eyüpspor gerçekten iyi bir takım. Sahada futbolun doğrularını yapıyorlar. Arda hocayla beraber iyi de yerdeler. Tabii ki onlar daha iyisini isterler. Biz buradan bakınca onları iyi bir yerde görüyoruz. Onları tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum."

İlhan Palut, bugün oyuncularının genel performansından memnunun olduğuna değinerek, "Bu baskı altında onları da kutluyorum. Taraftarımız uzun süredir maçlardan üzgün bir şekilde evlerine dönüyorlardı. Bugün en azından onları daha yüksek moralle ve biraz olsun mutlu olarak evlerine gönderebildiysek ne mutlu bize. Onlara da teşekkür ediyorum. Genel duruma geldiğimiz zaman açığımız çok fazla. Çok fazla içerdeyiz. Bir galibiyetle giderilecek bir durumda değiliz. Su hala çenemizde. Onun için konsantrasyon ve mücadele gücümüzü koruyup, bugünün ilk yarısından daha iyi olup bu periyottan bir şekilde kendimizi çıkarmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Palut'tan Eyüpspor Galibiyeti Sonrası Açıklamalar - Son Dakika

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