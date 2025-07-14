Pamukkale\'de Muhteşem Satranç Turnuvası

Bu yıl ilk kez düzenlenen Pamukkale Uluslararası Açık Satranç Turnuvasında, 124 yabancı, 9 büyük usta, 1175 sporcu Denizli'de buluştu.

60 ilden 1051 sporcu ile 28 farklı ülkeden 124 sporcunun katıldığı dev organizasyonda toplam 1175 sporcu mücadele etti. Turnuvaya 9'u Grand Master (Büyük Usta) olmak üzere toplam 89 unvanlı sporcu katıldı. Turnuvanın en genç sporcusu 7 yaşında, en yaşlısı ise 85 yaşında yarıştı. Turnuvada 4 ayrı kategori ve Yıldırım Satranç Turnuvasında dereceye giren sporculara toplamda 1 milyon TL ödül verildi. - DENİZLİ