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Pamukkale'de statlarının zeminlerine FİFA kontrolü - Son Dakika

Pamukkale'de statlarının zeminlerine FİFA kontrolü

15.12.2021 14:24
Pamukkale'de statlarının zeminlerine FİFA kontrolü

Pamukkale Belediyesi ilçeye kazandırdığı Akköy ve Akvadi statlarında çalışmalar devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi ilçeye kazandırdığı Akköy ve Akvadi statlarında çalışmalar devam ediyor. Her iki stadın zeminlerinin FİFA standartlarına uygunluğu yapılan testlerle ölçüldü. Çalışmalar tamamlandığında her iki stat da hizmete sunulacak.

Pamukkale'yi spor kenti yapmak amacıyla yatırımlarına devam eden Pamukkale Belediyesi, bu konuda iki önemli projeyi hayata geçiriyor. Daha önce atıl durumda olan Akköy Stadı'ndaki çalışmalar çerçevesinde standart ölçülerde FİFA kriterlerine uygun sentetik zeminli futbol sahası ile birlikte 2 adet soyunma odası, hakem odası, sağlık odası, kafeterya, ısıtma odası ve diğer bölümler inşa ediliyor. Ayrıca 576 kişi kapasiteli kapalı tribün yapılırken, gece maçlarının oynanabilmesi için de stat ışıklandırılıyor. Yine yıllar önce yapılan ve zeminindeki sorunlar nedeniyle kullanılamayan Akvadi Stadı'ndaki nizami boyuttaki futbol sahasının zemini baştan sona yenilendi. Çalışmalarda tamamlanma aşamasına gelindi. Her iki stadın zemini ise FİFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) standartlarına uygunluğu yapılan testlerle gerçekleşiyor. Yetkili ekip tarafından yapılan testlerde zeminin sporcu sağlığına uygunluğu, topun yuvarlanma ve zıplama durumu, zemindeki minik çukurların tespitinin yapıldığı ondülasyon testi, krampon dönme direnci testi ve saha ölçüleri inceleniyor. Yetkili firma tarafından yapılan incelemelerin sonuçları FİFA'ya onay için gönderildi. Bu onaydan sonra Pamukkale Belediyesinin Akköy ve Akvadi statlarının zeminleri FİFA standartına sahip sertifika almış olacak.

"Gençlerimizin sporla tanışması ve kendilerini geliştirmesine destek sağlayacağız"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, spor konusunda tesisler yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Spor bizim için çok önemli. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin sağlıklı birey olmaları için gerekli olan önemli unsurlardan biri spor. Bunun için 2021 yılı içinde ilçemizde spor tesisleri konusunda adeta atılım yaptık. Daha önce atıl durumda olan Akköy'deki stadı FİFA standardına zemine sahip ve modern bir hale getirerek hizmete sunacağız. Aynı şekilde Akvadi Parkı içinde bulunan ve yıllar içine oluşan sorunlar nedeniyle kullanılamayan statta da zemin değişikliğini gerçekleştirdik. Her iki stadın zemininin uluslararası standartlara uygun olması bizim için çok önemliydi. Tüm çalışmalarımızı bu yönde yaptık. FİFA'nın yetki verdiği firma tarafından zeminde çeşitli testler yapıldı. İlk sonuçlar zeminlerin FİFA'nın standartlarına uygun olduğu yönünde. Onaya gönderilen raporlar sonrası hem Akköy hem de Akvadi statlarının zeminleri için uygunluk sertifikası alınacak. Sadece bu iki stat değil ilçemizde 30 yeni halı saha da yaparak gençlerimizin sporla tanışması ve kendilerini geliştirmesine destek sağlayacağız. Yaptığımız bu yatırımların tamamı gençlerimiz için" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale'de statlarının zeminlerine FİFA kontrolü
Pamukkale'de statlarının zeminlerine FİFA kontrolü
Pamukkale'de statlarının zeminlerine FİFA kontrolü
Pamukkale'de statlarının zeminlerine FİFA kontrolü
Pamukkale'de statlarının zeminlerine FİFA kontrolü
Pamukkale'de statlarının zeminlerine FİFA kontrolü
Pamukkale'de statlarının zeminlerine FİFA kontrolü

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Pamukkale, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pamukkale'de statlarının zeminlerine FİFA kontrolü - Son Dakika Spor


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