Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Olympiakos'u 3-1 yendi.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan play-off ilk hafta maçında Olympiakos, Panathinaikos'u konuk etti.
Ev sahibi takım, 23. dakikada Daniel Podence'nin attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.
Panathinaikos, 41. dakikada Anastasios Bakasetas, 45+2 ve 70. dakikalarda Fotis Ioannidis'in kaydettiği gollerle derbiden 3-1 galip ayrıldı. Konuk ekipte milli futbolcu Samet Akaydın, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla puanını 59 yapan Panathinaikos, 57 puanlı Olympiakos'u geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.
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Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakeme ve kararlarına tepki gösterdi. Topun oyunda kaldığı süreye değinen Dezko, ''İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz'' dedi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakalarında grup maçları tamamlandı. Kadınlarda Türkiye, son maçında Ukrayna'ya yenilerek gruptaki 7 maçını da kaybetti. Erkeklerde ise Türkiye, İtalya ve İsviçre'ye yenilerek 8 maçını mağlubiyetle tamamladı. Yarı final müsabakaları 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
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