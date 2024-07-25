Panathinaikos, Galatasaray'ın futbolcusu Tete'yi UEFA'ya bildirdi

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Yunanistan ekibi Panathinaikos, bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'yi, UEFA'ya bildirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Panathinaikos'un UEFA resmi sitesindeki kadrosunda, Tete'ye de yer verildi.

Galatasaray Kulübü ise transferle ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki oyuncu, 45 resmi maça çıkıp 3 gol sevinci yaşadı.