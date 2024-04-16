Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı - Son Dakika
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Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı

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Yunanistan Süper Lig'inde şampiyonluk mücadelesi veren Panathikos, şampiyon olamasa da teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etme kararı aldı. Tecrübeli teknik adam ile başkan Giannis Alafouzos bir araya gelerek önümüzdeki sezonun planlamasına başladı.

16.04.2024 14:35
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Yunan devi Panathinaikos ile şampiyonluk mücadelesi veren teknik direktör Fatih Terim'in takımdaki geleceği netlik kazandı. Yeşil-beyazlı kulüp, sonuç ne olursa olsun Terim ile yola devam etme kararı aldı.

ŞAMPİYON OLAMASA DA YOLA DEVAM

Başarılı teknik adamın, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile bir araya geldiği ve gelecek sezon planlamasına başladığı öğrenildi. Terim, bu sezon lig sıralaması ne olursa olsun yoluna Yunan ekibiyle devam edecek.

Panathinaikos, Fatih Terim ile devam edecek

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Tecrübeli teknik adam, yeni sezon için kamp yerini belirledi ve Avusturya'da karar kılındı. Terim'in listesi doğrultusunda gelecek sezon için arayışlara da başlandı.

2.05 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Panathinaikos'un başında 22 maç çıkan Fatih Terim, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Terim, söz konusu sonuçlarla 2.05 puan ortalaması yakaladı.

Panathinaikos, Fatih Terim ile devam edecek

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GERİDE

Yunanistan Süper Ligi'inde şampiyonluk turu devam ediyor. AEK, 69 puanla zirvede yer alırken, Terim'in öğrencileri de 68 puanla takibini sürdürüyor. 1 maç eksiği bulunan PAOK ise topladığı 67 puanla 3. sırada bulunuyor.

Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı

Panathinaikos, Fatih Terim, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser: şenol güneşin gölgesinde kaldı Türkiyenin tek imparatoru şenol güneştir 39 174 Yanıtla Ejder Tosun: şenol güneş hocamı senin kafanmı güzel 111 28 Berat Açıl: Arkadaş engellide çok da şey yapmayın arkadaşlar 74 16
  • ferhat eser: Türkiyeyi dünya 3 cüsü yapan şampiyonlar liginde destan yazan adama imparator ŞENOL GÜNEŞ Denir..... 34 103 Yanıtla Ertan Çelik: Şampiyonalar liginde destan mı? Fatih TERİM in şampiyonlar ligi karıyeri be ve UEFA kupası resimlerine bir bak. Ayrıca dünya kupası 3. lüğü ile Avrupa Kupası 3. lüğü arasında futbol kalitesini senin gibi bir cahile açıklamak beni yorar 18 8 Muhammet Karadağ: Türkiye dünya 3ncüsü olduğu kadroyu incelemeni tavsiye ederim. 2 yıl öncesinde Galatasaray uefa kupasını almıştı. Galatasarayın kemik kadrosuyla alınan derecedir dünya 3ncülüğü. Belki sen olsaydın teknik adam, sende en az 3ncülük derecesi alabilirdin :) 15 6
  • Emir Kozcu: Seçil Erzan davası ortaya çıkınca Yunanistan'a kaçan imparatore 77 36 Yanıtla Emir Kozcu: Begenmeyenler; Arda,Emre bir de damat sanirim:)) 23 14
  • Abdulcelil Tercan: Şampiyon olacak takımı şampiyonluktan eden kibir abidesi. 38 30 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Fenerliler şimdi manipule etmeye çalışacak ama hatırlatayım sizi tokatlayan olympiakosu 4 maçtır nizami tokatlıyor fatih terim. Üstelik daha vasat bir takımla. 39 10 Yanıtla
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