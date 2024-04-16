Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı

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Yunan devi Panathinaikos ile şampiyonluk mücadelesi veren teknik direktör Fatih Terim'in takımdaki geleceği netlik kazandı. Yeşil-beyazlı kulüp, sonuç ne olursa olsun Terim ile yola devam etme kararı aldı.

ŞAMPİYON OLAMASA DA YOLA DEVAM

Başarılı teknik adamın, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile bir araya geldiği ve gelecek sezon planlamasına başladığı öğrenildi. Terim, bu sezon lig sıralaması ne olursa olsun yoluna Yunan ekibiyle devam edecek.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Tecrübeli teknik adam, yeni sezon için kamp yerini belirledi ve Avusturya'da karar kılındı. Terim'in listesi doğrultusunda gelecek sezon için arayışlara da başlandı.

2.05 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Panathinaikos'un başında 22 maç çıkan Fatih Terim, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Terim, söz konusu sonuçlarla 2.05 puan ortalaması yakaladı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GERİDE

Yunanistan Süper Ligi'inde şampiyonluk turu devam ediyor. AEK, 69 puanla zirvede yer alırken, Terim'in öğrencileri de 68 puanla takibini sürdürüyor. 1 maç eksiği bulunan PAOK ise topladığı 67 puanla 3. sırada bulunuyor.