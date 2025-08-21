Panathinaikos ve Samsunspor Golsüz Beraberlik

Stat: Atina Olimpiyat
Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)
Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Swiderski, Pellistri
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Dimata, Mouandilmadji
Sarı kart: Dk. 27 Celil Yüksel (Samsunspor)
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçındaki Panathinaikos-Samsunspor müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
5. dakikada ani gelişen Panathinaikos atağında Swiderski'nin ceza sahasına ortasında Bakasetas'ın penaltı noktasından yarım vole vuruşunda, kaleye doğru giden top Tomasson'a çarparak kornere çıktı.
21. dakikada ev sahibi takımın atağında Kotsiras'ın pasında topla buluşan Tete'nin ceza sahası hemen dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk kaleye yönelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
22. dakika Panathinaikos atağında ceza sahası içindeki Pellistri'nin pasında topla buluşan Swiderski'nin yerden şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek kale direğinin dibinden kornere gitti.
42. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, top üst direğin üstünden auta çıktı.
Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
