Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 5. ve son maçında Olympiakos'u 87-82 yenerek şampiyon oldu. Panathinaikos, 2-0 geriden gelerek rakibine 3-2 üstünlük kurdu ve şampiyonluk elde etti. Kostas Sloukas'ın 29 sayılık performansı takımına galibiyeti getirdi.

14.06.2024 23:55
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Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 5. ve son maçında Olympiakos'u 87-82 yenen Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, 2-0 geriden gelerek rakibine 3-2 üstünlük kurdu ve şampiyon oldu.

Panathinaikos, başkent Atina'da konuk ettiği Olympiakos'u final serisinin son maçında 87-82 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı.

Bu zaferle Ataman, Yunan ekibiyle ilk sezonunda THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından Yunan Ligi şampiyonluğunu kazanma başarısı gösterdi.

Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, 29 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve bu performansı takımına galibiyet ve şampiyonluk getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mesko Aljovic: Ergin Ataman Avrupa basketbolunun 1 numaralı hocası olduğunu iri puntolarla kanıtladı..Avrupa basketbolunun Luis Enrique si,Pep Guardiola sı,Ergin hocamızdır.. 0 0 Yanıtla

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