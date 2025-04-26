Papara Göztepe, Lana Scuka ile Anlaştı - Son Dakika
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Spor

Papara Göztepe, Lana Scuka ile Anlaştı

Papara Göztepe, Sloven smaçör Lana Scuka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

26.04.2025 14:40
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Gelecek sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Papara Göztepe, 29 yaşındaki Lana Scuka'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Slovenyalı oyuncu ile 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan Scuka, son olarak LKS Lodz forması giydi. Lana, daha önce Liu Jo Modena, Lardini Filottrano, Casalmaggiore, Vital Ljubljana, Geleximco Thai Binh, Yeşilyurt ve İlbank'da forma giydi." denildi.

Kaynak: AA

Vodafone, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Papara Göztepe, Lana Scuka ile Anlaştı - Son Dakika

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