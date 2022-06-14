Para Atıcılık Dünya Kupası sona erdi

Fransa'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-13 Haziran tarihlerinde Chateauroux şehrinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 10 sporcu temsil etti.

Milli para atıcı Aysel Özgan, P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde 240 puanla dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Aynı kategoride yarışan Ayşegül Pehlivanlar ise aldığı 236.7 puanla dünya ikincisi oldu.

Cevat Karagöl, 10 metre havalı tabanca kategorisinde aldığı 214 puanla bronz madalya kazandı.

Taha Yasin Küsmüş ise aynı kategoride 151.3 puanla yarışmayı 6'ıncı sırada tamamladı.

Cevat Karagöl, Taha Yasin Küsmüş ve Ayşegül Pehlivanlar'dan oluşan P4 Mixed 50 Metre Serbest Tabanca Milli Takımı, toplam 1.565 puan alarak dünya üçüncüsü oldu.

Cevat Karagöl ve Aysel Özgan'dan oluşan 10 Metre (P6) Karışık Milli Takımı, havalı tabanca kategorisinde bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, organizasyonda mücadele eden para atıcıları tebrik etti.

Federasyonun bünyesindeki tüm branşlarında arka arkaya madalya kazandıklarını anımsatan Ergezen, "2024 Paris Paralimpik Oyunları'na ne kadar hazır olduğumuzu her geçen gün iyiden iyiye hissettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Takım Başantrenörü Kadri Akgün de organizasyonun Avrupa Şampiyonası'ndan sonra iyi bir sınav olduğunu vurgulayarak, "2024 Paris Paralimpik Oyunları için direkt kota veren müsabaka olması bizim açımızdan önemliydi. Ayrıca ekim ayında yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi eksikliklerimizi tespit edip gidereceğiz." değerlendirmesini yaptı.