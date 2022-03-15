Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası

15.03.2022 20:25
Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası

Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Suzan Çevik, 4. oldu.

Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Suzan Çevik, 4. oldu.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler organizasyonun ilk gününde 3 kategoride atış yaptı.

R2 kadınlar 10 metre havalı tüfek ayakta SH1 kategorisinde Suzan Çevik, 203.7 puanla 4. olurken, Çağla Baş, 160.6 puanla 6. sırayı aldı.

R1 erkekler 10 metre havalı tüfek ayakta SH1 kategorisinde Erhan Coşkuner ve Savaş Üstün ile R4 karışık 10 metre havalı tüfek ayakta SH2 kategorisinde Hakan Çevik ile Tayyar Sinankılı, final hakkı kazanamadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika


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