Para atıcılıkta Serbest Tabanca Milli Takımı, dünya üçüncüsü oldu

Ay-yıldızlı sporcuların toplamda 1.565 puan alarak dünya üçüncüsü olduğu kaydedildi. Birinciliği Çin'in, ikinciliği ise Hindistan'ın elde ettiği aktarıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa 'nın Chateourux şehrinde düzenlenen organizasyonda Cevat Karagöl, Taha Yasin Küsmüş ve Ayşegül Pehlivanlar'dan oluşan milli takımın final etabında mücadele ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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