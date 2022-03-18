Para Atletizm Milli Takımı, Dubai'de düzenlenen turnuvaya katılacak - Son Dakika

Para Atletizm Milli Takımı, Dubai'de 2024 Paris Paralimpik Oyunları için de puan veren Uluslararası Para Atletizm Grand Prix turnuvasında mücadele edecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19-24 Mart tarihlerinde Dubai'de gerçekleşecek olan turnuva öncesinde Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, millileri konakladıkları otelde ziyaret etti. Milli takım kafilesi ile yakından ilgilen Kılıç, sporcular hakkında Asbaşkan Efkan Korkmaz'dan bilgi aldı.

Milli sporcular ile bir süre sohbet eden Kılıç, "Ülkemizi burada en iyi şekilde temsil edeceğinizden eminiz, geçmişte göstermiş olduğunuz başarılar ile gurur duyduk, burada bizlerin en özel misafirisiniz." açıklamasında bulundu.

Yarın başlayacak turnuvada mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Eda Yıldırım, Muhsine Gezer, Edanur Akın, Fatma Damla Altın, Oğuz Türker.