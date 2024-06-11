Para atletizmde 9 Türkiye şampiyonluğu kazanan Fatih Kamuz, tekerlekli sandalyesinin yenilenmesini istiyor - Son Dakika
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Para atletizmde 9 Türkiye şampiyonluğu kazanan Fatih Kamuz, tekerlekli sandalyesinin yenilenmesini istiyor

Para atletizmde 9 Türkiye şampiyonluğu kazanan Fatih Kamuz, tekerlekli sandalyesinin yenilenmesini istiyor

Para atletizmde 9 Türkiye şampiyonluğu kazanan Fatih Kamuz, derecelerini geliştirmek için vücut ölçülerine uymayan tekerlekli sandalyesinin yenisiyle değiştirilmesini istiyor. 26 yaşındaki sporcu, uluslararası organizasyonlarda başarılı olup 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları için kota almayı hedefliyor. Antrenörü de yeni sandalyeyle derecelerinin daha da iyileşeceğini belirtiyor.

11.06.2024 11:11
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Para atletizmde 4 yılda 9 Türkiye şampiyonluğu kazanan bedensel engelli sporcu Fatih Kamuz, derecelerini geliştirmek için vücut ölçülerine uymamaya başlayan tekerlekli yarış sandalyesinin yenisiyle değiştirilmesini istiyor.

Bilek greşinde dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan 26 yaşındaki Fatih, olimpiyatlarda mücadele etme hayaline ulaşma amacıyla yöneldiği atletizmde de kendini geliştirdi.

Fatih, son 4 yılda piste çıktığı Para Atletizm Türkiye Şampiyonaları'nda 100, 200 ve 400 metrelerdeki birincilikleriyle 9 altın madalya kazandı.

Uluslararası organizasyonlarda başarılı olup 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları için kota almayı hedefleyen Fatih, hazırlıklarını merkez Yüreğir ilçesindeki Serinevler Atletizm Pisti'nde sürdürüyor.

Antrenörüyle haftada 6 gün idman yapan sporcu, derecelerini geliştirmek için zamanla vücuduna uymamaya başlayan tekerlekli yarış sandalyesinin yenisiyle değiştirilmesini bekliyor.

"Kullandığım yarış sandalyesi bedenime uygun değil"

Fatih Kamuz, AA muhabirine, spor kariyerine hem bilek güreşi hem de para atletizmde devam ettiğini dile getirdi.

Atletizme ağırlık verdiğini dile getiren Fatih, "Bilek güreşinin olimpik branş olmamasından dolayı 100 metre para atletizmi seçtim. Küçüklüğümden itibaren tekerlekli sandalyeye aşina olduğum için atletizme yoğunlaştım. Hedefim para atletizmde olimpiyat şampiyonluğu kazanmak." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda 5 yıldır kullandığı tekerlekli sandalyenin artık kendisine uymadığını belirten Fatih, genellikle kişiye özel tasarlandığı için maliyeti yüksek olan sandalyenin yenisini alamadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kullandığım yarış sandalyesi bedenime, vücut ölçülerime hiç uygun değil. 40 numara ayakkabıya 45 numara ayak sokup koşmaya çalışıyorsunuz. Antrenörüm tekerlekli sandalyemin değiştirilmesi halinde 'olimpiyatlarda final görebileceğimi hatta madalya alabileceğimi' söylüyor. Olimpiyatlar en büyük hedefim, çocukluk hayalim. Yeni sandalye temin edilirse kendimi geliştirip ülkemize bu madalyayı kazandıracağım. Bana destek olsunlar."

Antrenör Nuray Sev de Fatih'in heyecanlı ve disiplinli olduğunu anlattı.

Sporcunun organizasyonlara sıkı hazırlandığını belirten Sev, "İnşallah ölçülerine uygun standartlarda sandalyesi olursa Fatih'in 100 metredeki derecesini geliştirmesini bekliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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